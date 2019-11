Le bureau de l’ARP examine la répartition des tâches et des responsabilités, prend connaissance des déclarations pour la formation de blocs parlementaires

Lors d’une réunion des chefs de blocs parlementaires supervisés par le président du Parlement, Rached Ghannouchi, au Palais du Bardo, le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a examiné mercredi la répartition des tâches et des responsabilités, de même que les déclarations pour la formation des blocs parlementaires.

Le bureau a précisé, dans un communiqué, que la répartition des responsabilités des assistants de l’ARP au niveau du bureau entre les blocs, conformément à la règle de la représentation proportionnelle fixée dans le règlement intérieur de l’Assemblée.

La répartition des responsabilités a donné lieu aux résultats suivants:

– Adjoint au président chargé de la législation: Ennahdha.

– Adjoint au président chargé des relations avec le gouvernement et la présidence de la République: coalition Al Karama.

– Adjoint au président chargé des relations avec le pouvoir judiciaire et les organes constitutionnels: bloc du parti destourien libre.

– Adjoint au président chargé des relations extérieures: Bloc démocratique.

– Adjoint au président chargé des relations avec les citoyens et la société civile: bloc Ennahdha.

– Adjoint au président chargé des Tunisiens à l’étranger: Bloc démocratique

– Adjoint au président chargé de l’information et de la communication: Bloc national de la réforme.

– Adjoint au président chargé de la gestion: Bloc du parti Tahya Tounes.

– Adjoint au président chargé de superviser l’exécution du budget: Bloc Qalb Tounes.

– Adjoint au président chargé des affaires parlementaires: Bloc Qalb tounes.

Par ailleurs, selon le communiqué, la réunion a examiné les déclarations relatives à la formation de blocs parlementaires répartis comme suit:

– Mouvement Ennahda: 54 membres, dirigé par le député Noureddine Bhiri.

– Bloc démocratique: 41 membres, dirigé par le député Ghazi Chaouachi.

– Bloc Qalb Tounes: 38 membres, dirigés par le député Hatem Mliki.

– Bloc de la coalition Al Karama: 21 membres, dirigé par le député Seifeddine Makhlouf.

– Bloc du parti destourien libre: composé de 17 membres, dirigés par la députée Abir Moussa.

– Bloc national de réforme: 15 membres, dirigé par le député Hassouna Nassefi.

– Bloc Tahya Tounes: 14 membres, dirigés par le député Mustapha Ben Ahmed.

– Bloc Al Mostakbal: 9 membres, présidé par le député Adnan Ibrahim.

Le processus d’annonce de la formation de blocs parlementaires a été lancé depuis la semaine dernière, rappelle-t-on.

Le nombre de députés appartenant à des blocs parlementaires selon ces déclarations est de 209 députés sur les 217 députés qui composent le parlement actuel.

L’ARP se réunira en séance plénière le vendredi 29 novembre. L’ordre du jour comprendra l’annonce de la composition des blocs parlementaires et de la composition du Bureau du Parlement, avec la possibilité d’inclure d’autres points à l’ordre du jour.