Le bureau de liaison israélien à Rabat secoué par de graves accusations

La presse israélienne évoque des suspicions de harcèlement sexuel, ainsi que des irrégularités financières et administratives.

Une délégation de hauts responsables du ministère israélien des Affaires étrangères s’est rendue au Maroc pour enquêter sur de graves dysfonctionnements au sein du bureau de liaison de l’Etat hébreu à Rabat. Des allégations d’abus sexuels, de disparition de cadeaux et de conflits internes, se trouvent au coeur de l’affaire, selon Apanews.

D’après le média +Times of Israël+, un haut responsable au sein de la représentation diplomatique israélienne à Rabat serait impliqué dans une histoire d’abus sexuels à l’encontre de plusieurs femmes marocaines.

L’équipe d’inspection va aussi enquêter sur la conduite du chef de la mission, David Govrin, au sujet du bon fonctionnement du bureau.

De plus, la délégation d’inspection israélienne enquêtera sur des soupçons d’irrégularités financières et administratives, notamment la disparition de cadeaux. L’enquête porte sur « un cadeau de valeur provenant de la maison royale marocaine reçu lors des célébrations de la fête de l’indépendance de l’État d’Israël, et qui se serait disparu, sans que cela ait été signalé, selon les plaintes reçues par le ministère des Affaires étrangères », indique pour sa part +i24 news+.

L’équipe enquête également sur un conflit entre Govrin et l’officier de sécurité de la mission.