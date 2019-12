Le Bureau du Parlement fixe l’ordre du jour de l’ARP pour la fin de l’année

Le Bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a approuvé, lors de sa réunion tenue jeudi, l’ordre du jour de l’ARP jusqu’à la fin de l’année en termes de priorités législatives, électorales et de contrôle.

Le bureau a décidé, selon un communiqué de l’ARP, de tenir une séance plénière le mercredi 18 décembre 2019 pour un dialogue avec le gouvernement sur l’accident tragique de Amdoun dans le gouvernorat de Beja qui a fait des dizaines de morts, en présence d’un certain nombre de ministres concernés.

Il a également décidé de tenir une séance plénière le jeudi 19 décembre 2019 pour annoncer la composition des Commissions législatives permanentes et des Commissions ad hoc et leur mise en place, la semaine étant consacrée du 23 au 27 décembre aux travaux des Commissions.

Le bureau a soumis d’autre part une série de questions écrites au gouvernement dans le cadre de l’exercice par l’ARP de son rôle de contrôle. A la fin de ses travaux, il a examiné l’activité extérieure de l’ARP.

Le bureau a tenu une deuxième réunion en présence des chefs des blocs, au cours de laquelle il a été convenu de déterminer le quota des membres et les responsabilités au sein des bureaux des commissions législatives permanentes et ad hoc.