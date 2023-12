Le bureau exécutif élargi critique la hausse soudaine des prix des plants agricoles et l’absence des engrais chimiques

Les membres du bureau exécutif élargi de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), ont fait part samedi, lors de leur réunion, de leur mécontentement quant au retard accusé au niveau des préparatifs pour le démarrage des saisons agricoles, ce qui pourrait entraver les efforts déployés en vue d’assurer la sécurité alimentaire, selon un communiqué, publié, samedi, par l’organisation agricole.

Les membres ont critiqué, par la même occasion, la hausse soudaine et vertigineuse des prix des plants agricoles, notamment ceux des oliviers, et la pénurie des engrais chimiques, surtout au début de la période d’ensemencement, appelant les autorités à suivre cette affaire.

Ils ont revendiqué, en outre, la révision des prix référentiels à la production du lait, soulignant l’impératif de fournir aux éleveurs, les fourrages grossiers à des prix raisonnables.

Ils ont également, appelé les agriculteurs et les pêcheurs à participer aux élections du Conseil National des Régions, lesquelles seront organisées dimanche 24 décembre 2023.

Le bureau exécutif de l’UTAP a revendiqué, par ailleurs, la révision de l’article, publié dans le cadre de la Loi de Finances 2024, relatif à la réduction de 40% des quotas de pêche de thon rouge et de 40% sur les bénéfices de l’engraissement et d’exportation de thon rouge, ainsi qu’à reprendre les négociations avec les parties concernées, en vue d’identifier une solution à ce problème.

Les membres de l’UTAP ont en outre, souligné, l’impératif du décaisser la deuxième tranche de la prime de repos biologique au titre de l’année 2023, de renforcer le contrôle des réserves halieutiques, et de réparer le système de surveillance à distance.

Ils ont mis l’accent sur la nécessité de rapprocher et d’unifier les procédures administratives dans tous les ports tunisiens.

