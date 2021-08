Le CA de la BCT décide de maintenir inchangé le taux directeur

Le Conseil d’Administration de la BCT a tenu sa réunion périodique le mardi 03 août 2021 et a pris connaissance, au début de ses travaux, des développements récents de la conjoncture sur les plans économique, monétaire et financier, passant en revue les données relatives à l’activité économique et au déroulement des transactions sur les marchés, monétaire et de change, ainsi que l’évolution de la liquidité et de l’activité du secteur bancaire.

- Publicité-

Après discussions et délibérations sur les points susmentionnés, le Conseil a réitéré que la Banque Centrale continuera à jouer pleinement son rôle et à accomplir les missions qui lui sont dévolues en matière de soutien à l’économie. Aussi, le Conseil a-t-il décidé de maintenir inchangé le taux d’intérêt directeur de la Banque Centrale de Tunisie.