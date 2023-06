Le CA de la BCT explique la petite croissance et la baisse du déficit 

Le Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie s’est réuni le 16 juin 2023. Dans son communiqué où il commentait la croissance économique s’est établie à 2,1% en glissement annuel (G.A.), au premier trimestre 2023, après 1,8% le trimestre précédent, le CA de la BCT explique que « la bonne tenue des industries exportatrices et le redressement du secteur touristique et des activités connexes ont continué à soutenir la croissance économique. Cependant, la contreperformance des industries extractives s’est poursuivie au début de 2023, privant l’économie d’importantes ressources additionnelles en devises ».

Pour la réduction graduelle du déficit courant qui s’est établi à -2,2% du PIB, à fin mai 2023, contre -4,6% un an auparavant, les administrateurs de la BCT ont estimé que « cette évolution a été soutenue par la contraction du déficit commercial (-8.102 MDT contre -9.930 MDT à fin mai 2022) malgré le creusement du déficit énergétique (-4.684 MDT, soit près de 58% du déficit total) d’une part, et l’amélioration des recettes touristiques et des revenus du travail, d’autre part. Le niveau des réserves de change s’est amélioré pour atteindre 22,8 milliards de dinars, au 14 juin 2023, soit 97 jours d’importations grâce à l’encaissement de la première tranche du prêt accordé par l’Afreximbank, et ce après avoir baissé à 93 jours à fin avril 2023 ».