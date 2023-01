Le CA de Tawasol des Chabchoub approche les 100 MDT

Sur l’ensemble de l’exercice clos le 31 décembre 2022, TGH (Tawasol Group de la famille Chabchoub) a réalisé un chiffre d’affaires de 99,9 millions de dinars, en hausse sur un an de 21%, largement au-dessus des prévisions initiales. Le Groupe a réduit son endettement global pour atteindre les niveaux de 42,9 million de dinars contre 60,1 millions de dinars au 31 décembre 2021 face à des perspectives incertaines de hausse du TMM en raison de l’inflation locale. Et il se dit « prêt à accélérer sa présence en Afrique Subsaharienne de l’ensemble de ses pôles et TGH entend toujours poursuivre sa transformation dans le temps par l’opération annoncée de Spin-Out pour permettre à la Société Hayatcom de suivre son développement à l’international »

