Le cabinet de guerre israélien refuserait d’envoyer le chef du Mossad au Qatar pour un nouvel accord sur les otages

Le cabinet de guerre restreint qui dirige la guerre contre le Hamas a connu des désaccords internes concernant l’ampleur des efforts actuellement déployés pour discuter d’un nouvel accord sur les otages, et a récemment décidé de ne pas envoyer le chef du Mossad au Qatar pour faire avancer les négociations, rapporte la chaîne de télévision Channel 13.

Le ministre au cabinet de guerre Benny Gantz est en faveur d’une initiative israélienne sur la question, tandis que le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la défense Yoav Gallant pensent qu’Israël devrait attendre un signal du Hamas indiquant qu’il est intéressé par un autre accord, suite à une pression militaire.

Le rapport cite un responsable diplomatique anonyme qui a déclaré que le chef du Mossad, David Barnea, pour l’instant, « ne se rend pas au Qatar, et la décision est que nous sommes à l’écoute des suggestions si elles se présentent ».

