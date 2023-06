Le cabinet israélien approuve l’accélération de la  construction de colonies en Cisjordanie

Le cabinet israélien a approuvé une résolution visant à accélérer le processus de construction de bâtiments dans les colonies israéliennes de Cisjordanie occupée. Axios a rapporté dimanche que la résolution limiterait le contrôle du premier ministre et du ministre de la Défense sur l’approbation des plans de construction dans les colonies occupées. La résolution limiterait la capacité des États-Unis et d’autres pays à faire pression sur le gouvernement pour qu’il suspende ces plans.

Les plans de construction ne devront être approuvés que deux fois au niveau politique, alors qu’au cours des dernières décennies, les plans de construction devaient recevoir un « feu vert » au niveau politique quatre à cinq fois, selon Axios.

Dans une déclaration, le ministre palestinien des affaires civiles, Hussein al-Sheikh, a indiqué que l’Autorité palestinienne boycotterait la réunion de lundi du comité économique mixte israélo-palestinien en raison de cette décision. « La direction palestinienne étudiera un certain nombre d’autres mesures et décisions à mettre en œuvre concernant les relations avec Israël », a déclaré al-Sheikh.

Cette décision intervient alors que des responsables américains ont mis en garde contre l’expansion d’Israël dans les colonies de Cisjordanie, affirmant que cette expansion compromettait ses projets de parvenir à une solution à deux États avec les Palestiniens. Israël a récemment informé les États-Unis de son intention de construire des milliers de logements supplémentaires dans la colonie de Cisjordanie.

« Nous avons depuis longtemps fait part de nos préoccupations concernant l’implantation de nouvelles colonies en Cisjordanie, et nous ne voulons pas que des mesures soient prises qui rendraient la solution à deux États encore plus difficile à mettre en œuvre », a déclaré John Kirby, porte-parole de la Maison Blanche pour les questions de sécurité nationale, lors de la conférence de presse de la Maison Blanche. « Nous ne voulons pas que les mesures prises ne fassent qu’accroître les tensions et nous avons été très clairs à ce sujet. Rien n’a changé dans notre politique », a ajouté Kirby.