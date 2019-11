Le cabinet présidentiel doit être composé de compétences n’ayant pas de liens avec les frères musulmans

La présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, a déclaré, lundi, avoir décliné l’invitation qui lui avait été adressée par le président de la République pour une entrevue au Palais de Carthage, estimant que cette rencontre était “prématurée”.

Et d’expliquer que “tant que le chef de l’Etat n’aura pas appliqué, dans ses actions, les principes annoncés dans son discours d’investiture et tant que ses positions politiques n’auront pas été claires, une telle rencontre reste “prématurée”.

“Il n’est pas envisageable d’accepter l’invitation avant l’annonce de la composition des membres du nouveau cabinet présidentiel”, a-t-elle encore souligné dans une conférence de presse dans les locaux du parti.

Elle a, dans ce sens, rappelé que le président de la République avait promis d’œuvrer, notamment, à appliquer la loi, préserver les droits de la femme, assurer la neutralité de l’administration, lutter contre le terrorisme et garantir la sécurité nationale.

Sur un autre plan, la présidente du PDL a appelé le chef de l’Etat à nommer “une équipe composée de compétences et de personnes n’ayant pas de liens avec les frères musulmans, les daechiens, les anarchistes et les blanchisseurs du terrorisme”.

Si jamais l’équipe présidentielle comprend des éléments anti-bourguibistes qui ne reconnaissent pas l’Histoire de la Tunisie et ne font que défendre les frères musulmans, cela représentera ” un retour en arrière “, a-t-elle lancé.

Et d’affirmer que “le PDL respecte les institutions de l’Etat et n’est aucunement en dehors de l’échiquier politique”.

Moussi a fait savoir que son parti a adressé, ce lundi, une lettre ouverte au président de la République dans laquelle il l’appelle à “user de ses prérogatives pour rouvrir les dossiers brûlants et poursuivre en justice les auteurs des assassinats et tous ceux qui ont contribué à ternir l’image de la Tunisie”.

Elle y a, également, appelé le chef de l’Etat à perpétuer l’attachement de la Tunisie aux constantes de sa politique étrangère.

Le président de la République, Kaïs Saïed, a eu, à la fin de la semaine dernière, une série d’entretiens avec des présidents et dirigeants de partis politiques ayant remporté des sièges au parlement à propos de la formation du prochain gouvernement.

Le PDL avait obtenu 17 sièges aux élections législatives organisées le 6 octobre dernier.