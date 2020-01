Le cahier des charges relatif aux jardins d’enfants sera publié prochainement

La ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des Séniors, Néziha Laabidi, a annoncé, mercredi, que le cahier des charges relatif aux jardins d’enfants qui a été soumis, récemment, à la présidence du gouvernement sera publié dans les plus brefs délais.

S’exprimant lors d’une cérémonie organisée au siège du ministère pour la remise du Prix du Meilleur Jardin d’enfants au titre de l’année 2017 attribué au jardin d’enfants ” Mamlakati ” à Makthar, Laabidi a souligné que le cahier des charges comporte une série de nouvelles mesures permettant de garantir la sécurité des enfants comme la formation des éducateurs et éducatrices dans les jardins d’enfants aux premiers secours et l’installation de caméras de surveillance à l’entrée et à la sortie des institutions.

La ministre a souligné que l’application de ce cahier des charges, qui est une sorte d’un contrat avec les investisseurs, vise à promouvoir la qualité des prestations fournies aux enfants dont la sécurité constitue la priorité absolue du ministère.

Elle a, en outre, signalé que l’élaboration de ce nouveau cahier des charges s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale multisectorielle de la petite enfance à l’horizon 2025.

Laabidi a souligné que la commission de suivi de l’attribution du prix du meilleur jardin d’enfants au titre de l’année 2017 a loué les efforts fournis par cette institution qui œuvre à garantir la sécurité des enfants et à diversifier les activités tout en étant ouverte sur son environnement et en assurant toutes les conditions appropriées pour accueillir des enfants à besoins spécifiques.

Pour sa part, le directeur général de l’enfance au ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des Séniors, Chokri Maatoug a souligné que les indicateurs préliminaires montrent que le nombre d’enfants bénéficiaires du programme ” Notre jardin d’enfants est dans notre quartier ” s’élève à plus de 10 mille enfants sans soutien ou issus de familles démunies.

Il a, aussi, fait remarquer que le ministère a publié 400 décisions de fermeture de jardins d’enfants qui ne respectent pas la loi et œuvre à accompagner la formation des cadres afin de garantir la sécurité des enfants.

De son côté, la lauréate du prix du meilleur jardin d’enfants au titre de 2017, Wafa Essid, a souligné que cette distinction est le résultat de son respect à toutes les conditions inscrites dans le cahier des charges notamment en ce qui concerne le recrutement d’un personnel qualifié et la garantie de la sécurité des enfants.