Le Caire dit garder le contrôle de sa frontière avec Gaza

Le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères a déclaré dimanche que Le Caire resterait maître de ses frontières après que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a indiqué lors d’une conférence de presse la veille qu’Israël pourrait envisager de prendre le contrôle après la guerre de la route de « Philadelphie », également appelée « corridor Philadelphie », qui borde la frontière entre Gaza et l’Égypte sur 14 kilomètres.

« L’Égypte contrôle entièrement ses frontières et ces questions font l’objet d’accords juridiques et de sécurité entre les pays concernés, de sorte que toute discussion à ce sujet fait généralement l’objet d’un examen minutieux et qu’il y est répondu par des positions officielles », a affirmé Ahmed Abu Zeid lors d’une interview accordée à la chaîne de télévision égyptienne Sada El-Balad.

Interrogé sur le fait de savoir si Israël a l’intention de garder le contrôle du corridor Philadelphie, Netanyahu avait répondu qu’il s’agissait « d’une possibilité pour ce que j’appelle une frontière méridionale ».

