Le calendrier des examens nationaux ficelé. Le Bac dès le 8 juin 2022

Le ministère de l’Education a annoncé jeudi que la session principale des épreuves du baccalauréat pour l’année scolaire 2021-2022 démarrera mercredi 8 juin 2022.

- Publicité-

Le ministère a indiqué dans une circulaire sur le calendrier des examens nationaux dont une copie est parvenue à l’agence TAP, que la session principale de l’examen du baccalauréat se tiendra les 8,9,10,13, 14 et 15 juin 2022, alors que les résultats seront proclamés dimanche 26 juin 2022.

La session de contrôle du baccalauréat sera organisée les 28,29,30 et 1er juillet 2022 et les résultats sont prévus pour samedi 9 juillet 2022.

Selon ce calendrier, l’examen de fin d’étude de l’enseignement de base et technique a été fixé au 20, 21 et 22 juin et les résultats seront proclamés le 5 juillet 2022.

Le concours d’accès aux collèges pilotes est prévu pour les 23, 24 et 25 juin et les résultats de ce concours seront annoncés vendredi 8 juillet 2022