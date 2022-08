Le calvaire des pénuries s’étend au café et aux carburants

Les citoyens s’étaient attendus à une détente et c’est le contraire qui s’est produit. Le calvaire des pénuries des denrées alimentaires et des produits de consommation de base, qui éreinte les tunisiens depuis plus de trois mois, s’amplifie et s’étend.

Après la semoule, la farine et le sucre, c’est au tour du café , mélangé, pur, filtre et poudre, de disparaitre, ces derniers jours, des rayons des magasins et des points de vente, y compris les grandes surfaces.

Aux dernières nouvelles, plus de 120 cafés ouverts au public ont été fermés dans la ville de Sfax, faute de ce produit.

L’approvisionnement en farine, en semoule et en sucre, s’est un peu rétabli, mais reste intermittent.

Cependant, parallèlement au café, l’approvisionnement en carburants, notamment l’essence, connait aussi actuellement de grandes perturbations, avec des stations d’essence vidées, et assaillies par de longues files de voitures.

Dire qu’il n’y a pas longtemps, ces mêmes stations d’essence en Tunisie se plaignaient d’être boudées par les automobilistes tunisiens au profit de l’essence et du fuel introduits illicitement dans notre pays par les trafiquants de ces produits qui n’a pas, d’ailleurs, cessé.