Le calvaire quotidien de la Pub TV. 7 heures par jour

« 7 heures de pub TV tous les soirs en ce mois de ramadan sur nos chaînes TV tunisiennes. Plus de 850 spots TV publicitaires, sur 5 chaînes, dans un tunnel temporel de 3 heures en moyenne ». C’est le chiffre du jour, récemment donné par Hassab Zargouni.

« Autant c’est important cette manne pour les médias, les producteurs, les créateurs, l’écosystème de la communication commerciale, autant on doit se poser des questions sur l’efficacité publicitaire, la rémanence publicitaire, le changement d’attitude par rapport à une marque ou de comportement d’achat d’un produit ou service suite à l’exposition à ses spots TV en cette période de disette économique,… et ce sans juger le contenu, car comme on l’a souvent dit : la créa est souveraine, quand la copie stratégique est bonne et l’exécution est bonne il y a impact forcément et ce indépendamment du nombre de diffusions des messages publicitaires qu’on y met … À contrario, quand la copy n’est pas top, des centaines de passages n’arrangeraient rien à son niveau de mémorisation chez sa cible et donc son impact… », dit encore Zargouni