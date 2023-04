Le Cameroun rapatrie ses ressortissants de Tunisie le 5 avril

Le Cameroun a l’intention de rapatrier,ce 5 avril, ses ressortissants résidant en Tunisie qui ont « confirmé » leur volonté de retourner volontairement dans leur pays.

C’est ce qu’annonce un communiqué de presse de l’ambassade du Cameroun en Tunisie publié le 30 mars, qui précise que le vol est prévu à 17h55. « Le regroupement des intéressés se fera à l’ambassade au plus tard à 12h30 pour le départ vers l’aéroport de Tunis-Carthage », a déclaré l’ambassadeur Samuel Djobo, signataire du communiqué.

« Chaque passager (adulte et enfant de plus de 2 ans) a droit à 2 bagages de 23 kg (46 au total) et un bagage cabine de 10 kg maximum. Les enfants de moins de 2 ans ont droit chacun à un bagage de 23 kg et un autre en cabine de 10 kg maximum », poursuit le communiqué. Le 22 février, l’ambassade du Cameroun en Tunisie a demandé à ses ressortissants de se rapprocher de ses services pour un retour volontaire, face à la montée des agressions racistes contre les personnes originaires des pays d’Afrique subsaharienne, ajoute-telle.

Les agressions contre les Noirs se sont multipliées après les propos controversés du président tunisien, Kaïs Saïed, sur la présence de migrants subsahariens qu’ils considèrent comme responsables de l’insécurité et porteurs d’un projet hégémonique dans son pays. Plusieurs Camerounais ont témoigné avoir été victimes de ces violences et certains ont exprimé le désir de rentrer au pays, craignant pour leur sécurité, indique, pour sa part le Journal du Cameroun.