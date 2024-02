Le Canada va sanctionner les colons violents de Cisjordanie

Le Canada imposera des sanctions aux résidents israéliens qui incitent à la violence en Cisjordanie et introduira de nouvelles sanctions à l’encontre des dirigeants du Hamas, a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, après que les États-Unis ont pris des mesures similaires la semaine dernière. Jeudi, les États-Unis avaient sanctionné quatre Israéliens accusés d’être impliqués dans des actes de violence en Cisjordanie. Dans une interview accordée dimanche à la Canadian Broadcasting Corp, Joly a déclaré que certains résidents juifs « seront sanctionnés » et que « nous prendrons également de nouvelles sanctions à l’encontre des dirigeants du Hamas ». « Nous y travaillons activement », a-t-elle indiqué depuis l’Ukraine. « Je m’assure que pendant que je suis en Ukraine, le travail se fait à Ottawa, et j’espère pouvoir faire une annonce bientôt ». Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré vendredi qu’il envisageait d’imposer des sanctions aux résidents « extrémistes » de Cisjordanie.

