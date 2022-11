Le Canada veut accueillir un demi-million d’immigrants chaque année jusqu’en 2025

Le Canada a besoin de plus de monde », a lancé Sean Fraser le ministre de l’Immigration ce mardi. Le pays a rehaussé ses seuils d’immigration avec comme objectif d’accueillir presque 500 000 nouveaux arrivants chaque année d’ici 2025 afin de compenser un manque de main-d’œuvre.

Plus de 900 000 postes sont actuellement à pourvoir dans de nombreux secteurs du pays. Le chômage a également atteint des niveaux historiquement bas au cours des derniers mois, s’établissant à 5,2 % en septembre. Afin d’y pallier, Ottawa prévoit donc d’accorder la résidence permanente à 465 000 personnes en 2023 (soit 18 000 de plus que précédemment), 485 000 en 2024 (soit 34 000 de plus) et 500 000 en 2025.

Le gouvernement fédéral compte notamment améliorer ses programmes de sélection pour répondre au mieux « aux pénuries criantes de main-d’œuvre » dans des secteurs « tels que les soins de santé, les emplois spécialisés, le secteur manufacturier et les STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) ».

D’ici 2025, l’objectif est que plus de 60 % des admissions totales soient des migrants économiques, a déclaré Sean Fraser. Le Canada vise également à réunir plus rapidement les familles dont certains membres se trouvent à l’étranger, mais à accueillir un peu moins de réfugiés.

En 2021, le pays a accepté plus de 405 000 immigrants, soit « le plus grand nombre que nous ayons jamais accueilli en une seule année », a souligné le ministère de l’Immigration dans un communiqué.

« À l’heure actuelle, la population du Canada croît presque deux fois plus vite que celle de toute autre économie du G7 », a ajouté le ministre Sean Fraser. Parmi le groupe des sept grandes puissances, le Canada, qui compte près de 39 millions d’habitants, enregistre la plus grande proportion d’immigrants avec près d’un Canadien sur quatre né à l’étranger.