Le canal de Suez toujours bloqué par un cargo de 400 mètres de long

Une opération de remorquage sans précédent est en cours dans le canal de Suez pour débloquer un porte-conteneurs géant. Le navire de plus de 219.000 tonnes, en provenance de Yantian (Chine) mais battant pavillon panaméen, circulait en direction de la Méditerranée pour ensuite rejoindre Rotterdam, aux Pays-Bas, lorsqu’il s’est échoué mardi sur l’une des rives du canal, avant de se placer en travers et d’obstruer la voie navigable. « Le porte-conteneurs s’est échoué accidentellement, probablement après avoir été frappé par une rafale de vent », a indiqué la compagnie Evergreen Marine Corp, à qui appartient le cargo Ever Given.

L’incident survenu dans la nuit de mardi à mercredi entraîne des embouteillages massifs de navires et d’importants retards de livraison de pétrole et autres produits commerciaux. La nouvelle a fait bondir les cours du pétrole mercredi. Ce jeudi, le canal de Suez est toujours fermé à la navigation à cause du porte-conteneur.

Selon une carte évolutive du site vesselfinder, des dizaines de navires attendent aux deux extrémités du canal et dans la zone d’attente située au milieu du canal. Plusieurs remorqueurs dépêchés par l’Autorité du canal de Suez (SCA) tentent de dégager le géant des mers depuis mercredi matin. L’incident devrait ralentir le transport maritime durant quelques jours, mais les conséquences en termes économiques devraient toutefois rester limitées si la situation ne s’éternise pas, selon des experts.