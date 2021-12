Le carburant est disponible, rassure le ministère de l’Industrie

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie a annoncé que les sociétés de distribution de carburant s’employaient à assurer l’approvisionnement des stations services selon leurs besoins en carburant, suite à l’annonce faite par les =conducteurs transporteurs de carburant affiliés à l’Union tunisienne des travailleurs (UTT) de faire grève les 16 et 17 et le 18 décembre.

Le ministère a souligné, dans un communiqué publié ce mercredi, 15 décembre 2021, que cette grève est partielle, appelant tous les citoyens à éviter l’encombrement et la demande excessive, compte tenu de la disponibilité des produits pétroliers dans la plupart des stations de distribution.

Il a indiqué, par ailleurs, que ses services assurent un suivi constant des opérations de sécurisation des quantités nécessaires de carburants à pomper dans les stations de distribution de carburants dans les différentes régions de la République.