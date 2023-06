Le CBF et la GIZ signent un accord de partenariat pour l’inclusion financière dans la région du Nord-Ouest

Le Conseil Bancaire et Financier (CBF) et la GIZ – projet « Inclusion financière en Tunisie -Promotion de la finance digitale », annoncent, mardi, la signature d’un « Grant Agreement » (convention de subvention) pour la mise en œuvre d’un projet intitulé » Développement des réseaux d’agents de paiement dans le Nord-Ouest tunisien « .

Cet accord stratégique a pour finalité de favoriser notamment, l’inclusion et l’éducation financières ainsi que la promotion des canaux de distribution et concerne les personnes économiquement actives, à faible revenu, dans les zones rurales et périurbaines de Béja et Jendouba mais également Bizerte. La cible sera constituée à 70 % de femmes.

Une cérémonie a été organisée à l’occasion avec la participation de Mouna Saaied, Déléguée générale du CBF, Jamel Ben Yaccoub, Directeur général de l’OIF (Observatoire de l’Inclusion Financière) et Bilal Yan Hagen, Chef du projet IFT – GIZ, ainsi que les banques membres, les établissements de paiement et des experts métiers.

Le projet » Développement des réseaux d’agents de paiement dans le Nord-Ouest tunisien « ,

qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de l’inclusion financière, vise à accroître l’accès aux services financiers formels et l’inclusion financière des personnes à faible revenu économique installées dans les zones rurales et périurbaines du Nord-Ouest tunisien à travers le développement de réseaux d’agents de paiement conformément à la règlementation tunisienne et notamment la Circulaire N°2018-16 relative aux règles régissant l’activité et le fonctionnement des établissements de paiement.

Il vise à générer un impact significatif et quantifiable à court terme (2023) et à moyen terme (2030), à savoir le renforcement du recours aux services financiers formels, l’augmentation des revenus des petits commerçants grâce au développement de nouveaux moyens de paiement ainsi que l’encouragement du decashing.

La subvention de la GIZ pour la mise en œuvre du projet a été octroyée au CBF en sa qualité

d’organisme professionnel représentant les banques et les établissements financiers tunisiens, et pour l’expertise qu’il détient dans ce domaine.

L’appel à candidature au profit des établissements de paiement ainsi que les consultations concernant le recrutement des prestataires chargés du projet (expert pour la gestion et le suivi du projet, expert cadre règlementaire, expert veille technologique, modérateur, agence évènementielle, agence de communication) seront diffusés et rendus au public sur le site Web du CBF et sur sa page Facebook.