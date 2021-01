Le célèbre journaliste de télévision américain Larry King est décédé

Le célèbre journaliste et animateur de télévision américain Larry King est mort à 87 ans, a annoncé samedi sa compagnie, Ora Media. Cette dernière n’a pas précisé la cause du décès, mais Larry King avait été admis à l’hôpital après avoir contracté le Covid-19, avait indiqué au début du mois la chaîne CNN, sur laquelle il a longtemps officié.

« Pendant 63 ans, à la radio, à la télévision et sur les médias numériques, les milliers d’interviews et de récompenses de Larry et la reconnaissance mondiale à son égard témoignent de son talent unique en tant qu’homme des médias », a ajouté Ora Media. Le président russe Vladimir Poutine, qui a été interviewé à plusieurs reprises par Larry King, a salué la mémoire et le « grand professionnalisme » du journaliste américain, a annoncé le Kremlin.