Le centre Agrotech 4.0 lance un programme d’accompagnement pour les entreprises agroalimentaires

Le centre de compétences sectoriel en industrie agroalimentaire 4.0 « Agrotech 4.0 center » lance un programme d’accompagnement à l’implémentation de l’industrie 4.0 au sein des industries agroalimentaires tunisiennes, a fait savoir la GIZ (Agence allemande de coopération internationale).

Ce programme est destiné aux entreprises du secteur agroalimentaire qui leur permettra de bénéficier « gratuitement » d’une feuille de route 4.0 et d’un accompagnement. Des sessions de formation sur l’industrie 4.0 seront offertes aux entreprises qui seront sélectionnées. Pour bénéficier de ce programme, les entreprises seront appelées à remplir un formulaire en ligne. Cette action s’inscrit dans le cadre de l’Initiative nationale » Vers une Industrie 4.0 en Tunisie » lancée par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, avec l’appui de l’Union Européenne et de l’Initiative spéciale » Emploi décent pour une transition juste – Invest for Jobs « .L’initiative spéciale est mandatée par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mise en œuvre par la GIZ.

