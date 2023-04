Le Centre Carter s’est déclaré « alarmé par les arrestations de plusieurs acteurs politiques par le gouvernement tunisien au cours des dernières semaines, ainsi que par le refus de demandes de manifestations pacifiques. Ces actions représentent une menace directe et croissante pour les institutions démocratiques en Tunisie ».

Ila appelé les autorités tunisiennes à « garantir que les droits et libertés inscrits dans la constitution soient respectés et appliqués à tous de manière égale. Le Centre renouvelle également son appel aux dirigeants tunisiens pour qu’ils engagent une consultation large et inclusive afin de remédier aux lacunes de la constitution de 2022 et des décrets- lois émis par le président actuel depuis le 25 juillet 2021 ».

L’interdiction illégale des manifestations pacifiques est également préoccupante, souligne le Centre Carter, tout en reconnaissant « le droit des autorités tunisiennes d’arrêter et de détenir les personnes qui violent des lois pénales légitimes ». Cependant, ajoute-t-il, lorsque les personnes arrêtées sont des opposants politiques au président, il incombe tout particulièrement aux autorités de faire preuve d’une totale transparence et au système judiciaire d’agir en tant que branche indépendante du gouvernement et de protéger les droits des personnes arrêtées.

Tout procès doit se dérouler dans le cadre d’une justice indépendante qui ne subit aucune pression indue et dans le cadre de procès équitables où la présomption d’innocence est respectée. Pour que les autorités tunisiennes respectent les droits des citoyens et l’indépendance de la justice pour protéger ces droits, le président doit prendre rapidement des mesures pour mettre en place une cour constitutionnelle, réclame-t-il.

La décision du président de publier début mars des décrets- lois modifiant le cadre électoral quelques jours seulement avant l’entrée en fonction du parlement nouvellement élu est également alarmante. Cette action perpétue la tendance à modifier les lois par décret présidentiel plutôt que selon les normes démocratiques et empêche le parlement d’exercer son rôle législatif. Les changements apportés à la loi électorale auront des conséquences importantes sur les principes de décentralisation en Tunisie, y compris la dissolution anticipée des conseils municipaux. Selon les normes internationales, les lois électorales ne devraient être modifiées qu’après un large consensus.