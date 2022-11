Le Centre Carter enverra une mission d’observation des élections législatives en Tunisie

Le Centre Carter observera le processus entourant les élections législatives du 17 décembre en Tunisie.

Le Centre – qui a suivi plusieurs processus législatifs et politiques en Tunisie depuis la révolution de 2011, en commençant par les élections de l’Assemblée nationale constituante de 2011 – a été invité et accrédité pour observer les élections de cette année par l’ISIE.

L’équipe d’observation à long terme est composée d’une équipe centrale basée à Tunis et de 14 observateurs à long terme, qui se sont déployés par équipes de deux dans tout le pays en octobre dernier pour évaluer les préparatifs électoraux aux niveaux régional et local et observer la campagne. Le Centre coopérera et s’engagera avec les principales parties prenantes tunisiennes et d’autres groupes d’observateurs citoyens internationaux et nationaux.

La mission observera et examinera les aspects clés du processus électoral, notamment l’environnement préélectoral, l’inscription des électeurs, l’inscription des candidats, les médias sociaux, la campagne et le financement de la campagne. L’équipe suivra également le processus post-électoral, y compris toute contestation juridique des résultats.

Le Centre exhorte les autorités à respecter pleinement les droits fondamentaux des citoyens et des candidats garantis par la constitution de 2022 et par les traités et engagements internationaux auxquels la Tunisie a souscrit pendant la période électorale. Il s’agit notamment du droit de voter et de se présenter aux élections, ainsi que de la liberté de réunion, d’opinion, de pensée, d’expression, des médias et de publication, comme le prévoit la Constitution tunisienne et conformément aux engagements tunisiens et aux meilleures pratiques internationales en matière d’élections démocratiques.

Le Centre Carter fournira une évaluation indépendante du processus électoral parlementaire et de sa conformité avec les engagements internationaux du pays, la loi nationale et les normes pour les élections démocratiques. Il publiera une déclaration préliminaire sur ses conclusions peu après le jour des élections et un rapport final à la fin de la mission. Toutes les déclarations et tous les rapports seront disponibles sur www.cartercenter.org.

Les missions d’observation électorale du Centre sont menées conformément à la Déclaration de principes pour l’observation internationale d’élections, qui fournit des lignes directrices pour une observation électorale internationale professionnelle et impartiale. La déclaration a été adoptée lors d’une cérémonie tenue aux Nations Unies en 2005 et a été approuvée par plus de 50 groupes d’observation électorale.