Le centre Tuniso-allemand d’information pour l’emploi la migration et la réintégration organise la « Forsa street »

Le Centre Tuniso-allemand d’information pour l’emploi, la migration et la réintégration organise la manifestation « Forsa street » dans les gouvernorats de Kairouan, Tunis et Sfax.

Cette manifestation sera organisée à la maison de jeunes à Kairouan les 26 et 27 mai courant, au Palais des congrès à Tunis les 9 et 10 juin 2023 et à Sfax les 21 et 22 juin.

Elle vise à faire connaitre les services fournis aux jeunes par l’état tunisien et ses partenaires dans les domaines de la formation, de l’emploi et du leadership, que ce soit en Tunisie ou à l’étranger.

Il convient de rappeler que cette manifestation a été organisée pour la première fois les 21 et 22 janvier dernier par le centre tuniso-allemand d’information pour l’emploi, la migration et la réintégration en partenariat avec les ministères de l’emploi et de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que le ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports et la municipalité de Tunis.