Le Cepex abrite des rencontres professionnelles sur le marché marocain

Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organise, les 7 et 8 septembre 2023, à la Maison de l’Exportateur, des rencontres professionnelles, au profit des opérateurs économiques tunisiens intéressés par le marché marocain.

Ces rencontres offriront aux exportateurs (actuels ou potentiels) ainsi que aux incubateurs de Startups, l’opportunité de discuter avec le représentant commercial du CEPEX au Maroc, des opportunités commerciales et de partenariat qu’offre le marché marocain.

Les entreprises tunisiennes souhaitant prendre part à cet évènement sont invitées à envoyer la fiche de participation dûment remplie, au plus tard jeudi 31 aout 2023.

