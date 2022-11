Le CEPEX appelle les entreprises tunisiennes à participer aux rencontres  « Tunisia Africa Busines Meeting »

Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), a appelé les entreprises industrielles et commerciales tunisiennes à participer aux Rencontres d’Affaires Tuniso-Africaines 2022 -Tunisia Africa Busines Meeting », qui se tiendront les 6 et 7 décembre 2022, à Tunis.

Et de préciser dans un communiqué publié, mardi, que l’inscription à la plate-forme de cet évènement https://www.tunisiaafricammetings.com est ouverte jusqu’au jeudi 24 novembre 2022.

« Tunisia Africa Busines Meeting » constitue une opportunité pour les entreprises qui ont l’intention d’entamer ou d’accroître leurs exportations vers les marchés africains, afin de sélectionner et de programmer des rencontres avec des acheteurs et des opérateurs économiques de 20 pays d’Afrique subsaharienne.



Cette manifestation de référence est une occasion idoine pour les entreprises tunisiennes, en vue de rencontrer des représentants d’environ 100 entreprises de l’Afrique subsaharienne, triées parmi les fournisseurs les plus importants et les acteurs économiques de la région.



Elle permettrait d’organiser plus de 1000 rencontres d’affaires entre les exportateurs tunisiens et des acheteurs africains pour discuter des opportunités d’exportation vers ce marché et de tisser des accords pour booster les exportations dans 10 secteurs phares, en l’occurrence : l’agroalimentaire, l’industrie mécanique et électrique, l’habillement, les industries pharmaceutiques, les matériaux de construction et les travaux publics, les services de la santé, de l’éducation, de la formation et des technologies de l’information et de la communication.



Afin de réunir les meilleures conditions de succès pour cette deuxième édition des rencontres d’affaires tuniso-africaines, le CEPEX a procédé à la sélection des acheteurs potentiels dans les secteurs ciblés de chaque pays, à travers son réseau de représentation commerciale en Côte d’Ivoire, au Cameroun, en République démocratique du Congo, au Nigéria et au Kenya, et en sollicitant les missions diplomatiques tunisiennes dans les 20 pays africains ciblés.



Au programme de ces rencontres figurent des workshops thématiques et une séance plénière où sont attendus des hauts responsables .

La 2ème édition des « Rencontres d’Affaires Tuniso-Africaines », qui est organisée en coopération avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de soutien à l’exportation vers les pays d’Afrique subsaharienne, après la réussite de la première édition, qui s’est tenue, à distance, en 2020.



- Publicité-