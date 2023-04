Le Cepex célèbre son 50ème anniversaire par le lancement officiel du  » Tunisia Export Team »

Le Centre de promotion des exportations (Cepex) célèbre son cinquantième anniversaire, par le lancement officiel le jeudi 27 avril 2023, de l’équipe Tunisie Export (Tunisia Export Team), dont la constitution a été annoncée en janvier 2023.

Cette initiative sera annoncée lors d’une rencontre marquant la célèbration de la naissance du centre le 14 avril 1973. Elle vise à unifier les efforts dans le domaine de l’exportation et à assurer une meilleure coordination entre toutes les parties prenantes pour réussir les évènements programmés et les visites de délégations, ayant pour objectif la promotion de l’exportation en Tunisie et à l’étranger.

Il s’agit d’une occasion pour valoriser les prestations dudit centre et faire connaître son histoire et ses projets à venir, lesquels ont été élaborés conformément aux visions stratégiques nationales et en harmonie avec les aspirations des différents acteurs économiques publics et privés.

A cette occasion, un hommage sera rendu à un certain nombre d’entreprises exportatrices tunisiennes et d’anciens PDG du Cepex.

Par ailleurs, le Centre prévoit la diffusion quotidiennement, au cours du mois d’avril courant, de vidéos promotionnelles, afin de faire connaître l’activité de ses bureaux à l’étranger. Il est à noter que le Cepex compte 4 bureaux en Europe, 3 au Maghreb, 3 au Moyen-Orient et 5 en Afrique sub-saharienne.

