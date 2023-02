Le Cepex fait promotion pour les produits alimentaires en Libye

Le Centre de promotion des exportations organise une mission d’hommes d’affaires tunisiens dans la capitale libyenne, Tripoli, les 6 et 7 mars 2023.

Les secteurs concernés par cette mission, qui a fixé la date limite d’inscription au 10 février, incluent l’agroalimentaire, les travaux publics, les matériaux de construction, la santé (dispositifs médicaux et médicaments), et l’emballage. Les sociétés de commerce international souhaitant nouer des partenariats avec des industriels libyens pourront également y prendre part.

Un programme riche a été élaboré pour cette action de promotion sur le marché libyen, qui comprend, outre des rencontres professionnelles directes, des visites à des entreprises et des programmes de coopération tripartite vers les marchés africains, en vous inscrivant sur le lien suivant : www.e-cepex.tn/c/b2b/details/143

L’organisation de cette mission économique s’inscrit dans le cadre du programme spécial du CEPEX pour l’année 2023, qui vise à développer le modèle de partenariat avec la partie libyenne dans une formule renouvelée, visant à couvrir les marchés en Afrique subsaharienne dans un cadre de partenariat et d’intégration entre les deux parties.

Il est à noter que le Centre de promotion des exportations avait signé, au cours du mois de novembre dernier, un programme exécutif pour un protocole d’accord avec le Centre libyen de développement des exportations relatif à la définition d’un programme pour un plan d’action conjoint pour l’année 2023 dans le but de développer les relations commerciales et échanges commerciaux entre la Libye et la Tunisie.