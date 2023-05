Le Cepex joue un rôle de premier plan dans le renforcement des exportations tunisiennes et leur positionnement au sein des chaines de valeur mondiale

Le Centre de promotion des exportations (Cepex) joue un rôle de premier plan dans le renforcement des exportations tunisiennes et leur positionnement au sein des chaines de valeur mondiale, a déclaré, vendredi, Mourad Ben Hasine PDG du CEPEX.

Dans une déclaration aux médias lors de la cérémonie de célébration de la naissance du centre le 14 avril 1973, le responsable a indiqué que malgré la conjoncture nationale et mondiale difficile , les exportations tunisiennes ont augmenté de 9,10% au cours du premier trimestre 2023, soit 7,15614 millions de dinars.

Il a, dans le même cadre, rappelé que le CEPEX possède une enveloppe financière estimée à 100 millions de dinars destinées à l’appui des exportateurs.

Ce montant, explique encore le responsable, est distribuée selon les dossiers déposés au centre , outre 10 millions de dinars mobilisés en tant que budget destiné à la participation aux manifestations internationales.

Au cours de cette rencontre, l’équipe Tunisie Export (Tunisia Export Team) a été lancée après la signature de sa charte de travail par les différentes parties comme l’UTICA, la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (Conect), l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), la CTN, Tunisair et l’ Agence de Promotion de l´Investissement Extérieur (FIPA).

Dans une déclaration à TAP, Lazhar Bennotur, directeur général chargé de la coopération économique et commerciale au sein du ministère du commerce, a rappelé que l’initiative l’équipe Tunisie Exporte vise à unifier les efforts dans le domaine de l’exportation et à assurer une meilleure coordination entre toutes les parties prenantes pour réussir les événements programmés et les visites de délégations, ayant pour objectif la promotion de l’exportation en Tunisie et à l’étranger.

Le Président de l’UTICA, Samir Majoul a, de son côté, évoqué la nécessité de développer les services logistiques, d’améliorer la situation dans le port de Radès et de faciliter les procédures administratives et douanières pour booster l’exportation.

Il a, également, recommandé d’activer les stratégies sectorielles dans le domaine de l’exportation, surtout celles liées aux secteurs du textile, des composants automobiles, des avions, des industries alimentaires et autres domaines d’activités.

La célébration du 50ème anniversaire du CEPEX a été une occasion pour rendre hommage aux anciens PDG de la Maison de l’Exportateur, ainsi qu’à 14 entreprises exportatrices, en mettant en valeur leurs efforts à l’effet de promouvoir leurs activités d’exportation

Ben Hassine a fait valoir que le baromètre principal adopté pour rendre hommage à ses sociétés, consiste en la rentabilité exportatrice au cours des cinq dernières années, soit le volume des exportations réalisé au cours de la période 2018-2022, outre les critères de créativité et de diversification des marchés.

Au cours de cette manifestation, une exposition a été inaugurée sous le thème » un demi siècle au service de l’exportation » à la Maison de l’exportateur.

Il convient de rappeler que le CEPEX a pour mission d’impulser l’exportation dans les différents domaines et d’aider les entreprises en la matière.

Dans ce sens, plus de 60 activités ont été menées chaque année à l’instar de l’organisation des foires et salons et des missions d’affaires à l’extérieur du pays. Les recettes des exportations tunisiennes ont multiplié de plus de 341 fois entre 1973 et 2023, selon les données du CEPEX qui regroupe 15 représentations à l’étranger et deux bureaux régionaux en Tunisie

