Le Cepex lance une plateforme de services en ligne pour les SCI 

Aujourd’hui, vendredi 18 août 2023, le Centre de Promotion des Exportations (Cepex) a lancé une plateforme numérique à destination des investisseurs souhaitant créer des sociétés commerciales internationales (SCI) ou renouveler des attestations de dépôt de permis liés à leur activité, à l’adresse www.sci- tunisiaexport.tn

Cette nouvelle plate-forme permet de bénéficier des services en ligne du centre, notamment pour les entreprises situées à l’intérieur du pays. D’autre part, il assure la dématérialisation des services et apporte toutes les garanties de sécurité de l’information, tout en permettant une meilleure traçabilité et de suivi, et donc de gérer les dossiers avec plus de souplesse et d’efficacité.