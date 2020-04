Le CEPEX lance une plateforme interactive pour les entreprises exportatrices

Le centre de promotion des exportations (CEPEX) vient de lancer une plateforme interactive pour s’informer des préoccupations et propositions des entreprises exportatrices dans le contexte du COVID-19.

Cette plateforme va aider le centre à prendre les mesures appropriées et à décaisser les primes d’exportation accordées dans le cadre du fonds de promotion des exportations (FOPRODEX) dans un délai de 45 jours, en plus de la prolongation des délais de dépôt des documents de 10 jours à un mois, a expliqué le ministère du Commerce, vendredi, dans un communiqué.

Parallèlement, une plateforme numérique (foprodextunisiaexport.tn) a été également lancée pour accélérer les mesures d’obtention des primes d’exportation et alerter sur la date de transfert de ces primes et des montants déposés aux comptes des exportateurs.

Le ministre du commerce Mohamed Msilini qui intervenait, jeudi, à une réunion au CEPEX a estimé que la conjoncture actuelle va permettre à la Tunisie de restructurer l’économie nationale et de penser à de nouvelles alternatives.

Il a évoqué, dans ce contexte, l’émergence de nouveaux marchés pour les produits tunisiens.