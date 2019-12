Le Cepex organise un ” Study Tour ” au profit des participants tunisiens, au salon ” Fi Food Ingredients Europe “

Le Cepex annonce mercredi, avoir organisé un ” study tour ” , au profit de la délégation tunisienne qui participe au salon ” Fi Food Ingredients Europe ” (du 2 au 6 décembre 2019, à Paris).

Un programme riche et diversifié a été préparé, par le Cepex, l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), le Groupement des Industries de Conserves Alimentaires (GICA) et la chambre de commerce de Tunis, dans le cadre de cette action.

Des rencontres institutionnelles ont été organisées avec les organismes homologues ainsi que des déjeuners de networking portant sur les opportunités de coopération, des visites de terrain des marchés, des boutiques gastronomiques et des points de vente bio, ainsi que des réunions avec les représentants de l’Union française des grossistes et du Syndicat français des grossistes de fruits et légumes.

” Des visites individuelles dans les supermarchés et les magasins de détail ont permis à la délégation de mieux comprendre les principaux circuits de distribution à cibler, leurs exigences ainsi que la concurrence présente sur ce marché “, a précisé le Cepex.