Le CEPEX forme les entreprises à l’exportation vers la ZLECAF

Une session de formation intitulée «Comment exporter vers la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF)» est organisée pour le compte des entreprises tunisiennes exportatrices et potentiellement exportatrices de biens sur les marchés africains.

Initié par le Centre de promotion des exportations (CEPEX) et le Centre de commerce international ( ITC), ce programme de formation présente une forme de soutien pour l’appui à la mise en œuvre de la ZLECAF qui constituera un marché de 1,2 milliard d’individus représentant 2,500 milliards de dollars de PIB cumulé.

Cette formation vise la sensibilisation aux opportunités que présente la ZLECAF et le renforcement des compétences des entreprises exportatrices et potentiellement exportatrices qui s’orientent vers les marchés africains.

La formation se déroule en deux parties. Il s’agit d’une formation en ligne qui comprend 7 modules, traitant des thèmes sur l’opportunité du commerce-africain, la préparation à l’exportation, la réalisation d’une étude sur un marché africain, et le développement du marché d’exportation en Afrique, les conditions d’accès au marché, le financement du commerce intra-africain et la livraison au marché africain.

Les 7 modules sont disponibles avec un accès gratuit sur la plateforme suivante :www.afreximbankacademy.org

En outre, une formation pilote en présentielle aura lieu au siège du CEPEX du 22 au 23 décembre 2022.

Le nombre maximum des entreprises participantes est limité à 30 et la sélection sera effectuée sur la base de certains critères:entreprises exportatrices et potentiellement exportatrices de biens (le secteur des services est exclu, car il n’est pas encore intégré dans la ZLECAF).

De même, les secteurs d’exportations prioritaires dans le cadre de la ZLECAF seront avantagés et la représentativité régionale, sera également prise en compte.

