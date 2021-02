Le cercle des économistes tunisiens et le Forex, éplorés par la perte de Chedly Ayari

« C’est avec une profonde tristesse que le Cercle des Economistes de Tunisie a appris la disparition de Si Chedly AYARI, Professeur émérite des Universités en Sciences Economiques, Premier Doyen de la faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis. Nous perdons un éminent Economiste Tunisien qui a contribué à former des générations de professeurs d’économie en Tunisie dont la première génération. Il a contribué à rehausser le niveau de la discipline en envoyant certains dans les meilleures universités américaines et françaises de l’époque pour compléter leurs doctorats.

Nous perdons aussi un humble économiste possédant une connaissance profonde et étendue de l’économie du développement, de l’économie internationale et des politiques macroéconomiques, qui a apporté une contribution exceptionnelle aux niveaux national et régional.

Nous perdons aussi le Ministre homme politique et le Diplomate ambassadeur. Le Professeur AYARI a fait partie de la première génération des bâtisseurs de la Tunisie et des économistes qui ont contribué à éclairer les politiques publiques et à éviter le pire à la Tunisie, pendant la période de la transition démocratique.

En tant que gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), il a contribué à l’émergence de la « Tunisian Banking School », notamment, par la modernisation de la BCT à travers la promulgation de la nouvelle Loi de la Banque Centrale, la mise en place des instruments modernes des politiques monétaires et de change. Sa contribution à la réforme du secteur bancaire à travers la nouvelle loi bancaire et la restructuration des banques publiques est indéniable.

Je garderai en mémoire et avec beaucoup d’émotion ses conseils et son soutien lors de nos réunions aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque Mondiale à Washington. Il était un grand défenseur des intérêts de la Tunisie et un farouche opposant aux politiques non accommodantes. Je retiendrai aussi nos discussions sur « l’helicopter money », le mois dernier, et sa promesse de m’envoyer le draft de son livre dès qu’il l’aurait fini. A sa famille, le cercle des économistes tunisiens que préside Taoufik Rajhi, réitère ses sincères condoléances ».

A côté du « Cercle », le « Foex » aussi que préside Béchir Trabelsi, s’est déclaré « attristé par le décès de l’illustre Professeur et ancien Gouverneur de la BCT, Feu Chedly Ayari. Le Forex Club de Tunisie présente ainsi ses sincères condoléances à la famille du défunt, ainsi qu’à toute la communauté académique et financière tunisienne.