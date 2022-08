Le CEREMA valorise les déchets de démolition pour l’aménagement des routes tunisiennes

Le ministère de l’Equipement et de l’Habitat a signé un contrat avec le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA). L’établissement public français valorisera les déchets du bâtiment et des travaux publics (BTP) et de démolition en matériaux pour la construction et l’entretien des routes en Tunisie.

La convention de partenariat entre les gouvernements tunisien et français a été signée le 17 août 2022. Selon cet accord, le CEREMA mettra en œuvre un nouveau programme en Tunisie. L’initiative concerne la valorisation des déchets du bâtiment et des travaux publics et des déchets de démolition pour la construction des routes.

Selon le ministère tunisien de l’équipement et de l’habitat, qui a confié le projet au CEREMA, au moins 800 000 tonnes de déchets de construction et de démolition ont été accumulées depuis 2000, dont 70% dans les grandes villes côtières des gouvernorats de Tunis, Sousse et Sfax.

Les déchets recyclés seront utilisés pour construire la route nationale n°3 dans le gouvernorat de Ben Arous (plus de 1 km). Les autorités tunisiennes justifient ce choix par la présence de deux voies, l’absence de projets d’entretien, la proximité de la route avec des sites de production de matériaux naturels et la disponibilité de déchets de construction et de démolition.

Ce programme s’inscrit dans le cadre du RE-MED » Application de l’innovation pour le développement de l’économie circulaire pour la construction durable en Méditerranée » lancé le 25 août 2021. Le projet initié par la Tunisie, la France, l’Italie et le Liban vise à améliorer la gestion de l’industrie de la construction. L’Union européenne (UE) fournira 90% des 3,1 millions d’euros nécessaires à la mise en œuvre de RE-MED. Cette action s’inscrit dans le cadre d’un programme européen de coopération transfrontalière avec les pays méditerranéens.

Selon l’accord signé le 17 août 2022, le CEREMA construira également des stations de fracturation et de migration « pour remodeler les déchets de démolition et de construction qui seront utilisés dans l’expérience modèle, ce qui permettra la construction d’un tronçon de la route nationale n°3 avec des matériaux dispersés ; ainsi qu’un deuxième tronçon de même longueur (1 km) avec des matériaux naturels », précise le ministère de l’Equipement et de l’habitat.