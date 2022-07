Le CFE « encourage » le Know-How tunisien, en faisant affaires avec le savoir-faire canadien

« Yulcom a été choisi pour développer une application web de gestion d’un programme de remise aux emprunteurs au profit du Centre Financier aux Entrepreneurs (CFE) de Tunisie. Ce projet confié par DID (Développement international Desjardins, qui est d’origine canadienne), consiste à développer un outil de calcul pour déterminer l’éligibilité des crédits à ce programme de remise aux emprunteurs. Afin de faciliter l’identification des emprunteurs éligibles à la ristourne, le CFE Tunisie a besoin d’un outil permettant de générer facilement une liste complète et précise des clients emprunteurs qui remplissent les conditions d’admissibilités à la ristourne ». c’est ce qu’annonce l’éditeur de logiciel canadien sur sa page, et c’est ce qui s’appelle encourager le « Know-How » tunisien en la matière !

Créé en 2015, le CFE (Centre Financier aux Entrepreneurs) Tunisie est une institution de Microfinance spécialisée dans l’offre de produits et de services financiers aux micro et petites entreprises. Yulcom, fondée à Montréal, propose des solutions personnalisées en matière de développement web & mobile, d’IA, de Big Data, d’hébergement cloud et gestion de projets IT.