Le champ Nawara en exploitation fin décembre 2019

L’entrée en exploitation du Champ Nawara pour l’extraction du gaz naturel du Sahara de Tataouine, initialement prévue pour le mois d’octobre , aura lieu fin décembre 2019, a annoncé Mongi Nairi, directeur des projets et du développement à l’ETAP.

Le gouvernement tunisien table sur ce projet, pour réduire le déficit énergétique du pays de 30% et partant atténuer la dépendance énergétique du pays et l’importation du gaz de l’étranger.

“Ce champ dont l’entrée en production a accusé un retard en raison de difficultés survenues au cours de la phase d’expérimentation, va produire 2,7 millions de m3 de gaz, soit la moitié de la production nationale et 17% de la consommation nationale. Il va aussi, produire 7 mille barils de condensat par jour ” a-t-il expliqué à l’agence TAP.