Le chantier de la station de dessalement de Sfax lancé en mars

Le projet de dessalement de l’eau de mer de Sfax prend forme. Les travaux commenceront en mars 2020. Le projet mis en œuvre par la Société nationale pour l’exploitation et la distribution de l’eau (Sonede), comportera la construction d’une usine de dessalement dans la localité de Gargour, située à 20 km de la ville de Sfax. L’usine aura une capacité de 100 000 m³ par jour. L’eau traitée dans l’usine sera stockée dans un réservoir. Le projet comprend également la construction d’une station de pompage et la pose de canalisations pour amener l’eau potable à la ville de Sfax.

La Sonede a l’intention de doubler la capacité de l’usine (200 000 m³ d’eau par jour) à l’avenir. La première phase du projet nécessitera un investissement global de 956 millions de dinars tunisiens (306,7 millions d’euros). Le gouvernement tunisien finance le projet grâce à un prêt de 256,5 millions d’euros de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Selon cette institution financière japonaise, le projet de dessalement permettra d’améliorer la quantité et la qualité de l’approvisionnement en eau potable dans la région de Sfax en “contribuant à l’amélioration des conditions de vie et à la croissance économique et sociale” dans cette partie de la Tunisie. Pour l’instant, l’approvisionnement en eau potable de la population est très limité dans la ville de Sfax.