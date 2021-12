Le chef de la diplomatie italienne, le 28 décembre à Tunis

Les relations tuniso-italiennes et les moyens de les renforcer et la visite du ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, en Tunisie le 28 décembre, ont été au centre de la rencontre, qui a réuni, vendredi, le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, avec l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Lorenzo Fanara.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, Jerandi et Fanara ont également discuté de la question de la réexportation des conteneurs de déchets vers l’Italie.

A ce propos, le diplomate italien a souligné les efforts fournis par les autorités de son pays pour boucler ce dossier, réaffirmant la légitimité de la demande tunisienne.

Sur un autre plan, Jerandi a indiqué que la Tunisie compte sur le soutien de l’Italie auprès de l’Union européenne (UE) dans l’affaire de prolongation du gel des fonds tunisiens spoliés et détournés en Europe.