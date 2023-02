Le chef de l’Etat décide d’augmenter l’effectif du personnel diplomatique à Damas

Le président de la République Kaïs Saïed a annoncé lors de sa rencontre, jeudi, au Palais de Carthage, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar l’augmentation de l’effectif du personnel diplomatique de Tunisie à Damas, capitale de Syrie.

« La Tunisie se tient aux côtés du peuple syrien », a-t-il rassuré, soulignant une hausse du niveau de la rerésentation diplomatique de Tunisie dans ce pays.

Dans ce contexte, le chef de l’Etat a fait savoir que » la crise du régime syrien est une affaire interne qui ne concerne que les syriens « , ajoutant que » l’accréditation d’un ambassadeur se fait auprès de l’Etat auquel il a été affecté et non pas auprès de son régime « .

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, le président Saïed a réaffirmé le soutien de la Tunisie au peuple syrien frère.

Il a évoqué, à cette occasion, les différentes étapes historiques connues par la Syrie depuis les années 1920 ainsi que l’expérience constitutionnelle de ce pays.

La rencontre a été l’occasion de réitérer que la souveraineté nationale est au dessus de toute autre considération.

Le président Saïed a, dans ce sens, souligné que » la souveraineté de la Tunisie à l’échelle internationale est le résultat de la volonté libre et indépendante du peuple tunisien « .

Selon le communiqué, des questions relatives à l’action du département des Affaires étrangères ont été à l’ordre du jour de cette rencontre.

A ce propos, le chef de l’Etat a mis l’accent sur la nécessité de hâter l’élaboration, selon des critères de compétence, du projet de mouvement des chefs de missions diplomatiques et consulaires tunisiennes.

- Publicité-