Le Chef de l’Etat échange les voeux avec son homologue algérien à l’occasion de l’avènement de la nouvelle année administrative

Le président de la république Kaïs Saïed s’est entretenu, dimanche, au téléphone avec le président de la République algérienne démocratique et populaire, Abelmadjid Tebboune.

Le chef de l’Etat, a, à cette occasion, échangé les voeux avec son homologue algérien à l’occasion de l’avènement de la nouvelle année administrative.

Les deux présidents ont affirmé la volonté commune et ferme de développer davantage les relations fraternelles et séculaires qui unissent les peuples tunisien et algérien, selon un communiqué publié par la présidence de la République.

L’entretien a, été, également l’occasion de réitérer l’appui de la Tunisie et de l’Algérie au peuple palestinien face à l’agression barbare sioniste.

