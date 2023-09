Le chef de l’Etat effectue une visite nocturne au centre ville de Tunis

Le président de la République, Kaïs Saïed, a effectué, dans la nuit du lundi à mardi, une visite au centre ville de Tunis, où il a rencontré des citoyens et s’est enquis de leurs préoccupations.

A cette occasion, le chef de l’Etat a pris connaissance des résultats de la campagne sécuritaire et municipale menée contre les étals anarchiques et l’usage abusif des trottoirs dans plusieurs ruelles de la capitale, selon une vidéo publiée sur la page Facebook de la Présidence.

Une campagne de lutte contre les étals anarchiques a été menée, depuis le 8 septembre courant, dans plusieurs places et rues de Tunis. Il s’agit notamment de la Place de Barcelone, la Place Mongi-Bali, les rues d’Espagne, de Jamel Abdennaceur et de Charles De Gaulle.

Ces opérations sont assurées par des unités relevant de la Direction générale de la sûreté nationale et des services municipales du Gouvernorat de Tunis.

