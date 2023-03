Le chef de l’Etat effectue une visite inopinée à « SNIPE La Presse »

Le président de la République Kaïs Saïed a effectué samedi, une visite inopinée au siège de « Snipe La Presse » à Tunis, à l’occasion du 87ème anniversaire de l’entreprise.

Le chef de l’Etat a rencontré, à cette occasion, des journalistes et des techniciens de l’entreprise et s’est enquis des difficultés auxquelles ils font face, a rapporté le correspondant de l’agence TAP.

Dans une déclaration à TAP, le directeur de la rédaction et des publications à La Presse, Chokri Ben Nessir, a souligné que la rencontre avec le président Saïed a permis de lui transmettre les problèmes financiers et administratifs, que connaît le journal, qui selon le Saïed, constitue une partie de la mémoire et de l’identité nationales.

Selon Ben Nessir, Kaïs Saïed a fait part de son « engagement politique » à réduire ces difficultés et à améliorer les conditions de travail au sein de l’entreprise.

Au terme de sa visite, Saïed a réaffirmé, dans une déclaration aux médias, son soutien aux établissements médiatiques pour qu’ils puissent s’acquitter de leurs rôles importants.

Il a, par ailleurs, fait part de sa volonté d’aller de l’avant sur la voie de la lutte contre la corruption.