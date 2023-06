Le chef de l’Etat effectue une visite « non-annoncée » à Dar Assabah

Le président de la République, Kaïs Saïed, a effectué, vendredi, une visite « non-annoncée » au siège de Dar Assabah, à Tunis, a indiqué à l’agence TAP, Wajih Wafi, journaliste à Assabah et membre du bureau exécutif du Syndicat national des journalistes tunisiens.

En crise depuis sa confiscation en 2011, le quotidien Assabah est sérieusement menacé de disparition.

En effet, lors d’une conférence de presse, jeudi, à Dar Assabah, le directeur de la rédaction, Sofien Ben Rejeb, a déclaré que le journal va cesser de publier à partir de la semaine prochaine si cette situation persiste.

De son côté, le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) et les journalistes travaillant à Dar Assabah ont annoncé le lancement d’une série de mouvements de protestation afin de faire pression sur le gouvernement et sauver l’établissement de la « cession et la fermeture « .

