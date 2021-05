Le chef de l’Etat effectue une visite « non annoncée » au gouvernorat de Kasserine

Le président de la République Kaïs Saied a effectué, ce samedi, une visite « non annoncée au gouvernorat de Kasserine, au cours de laquelle, il a partagé le repas d’« Iftar » avec les unités de la garde nationale dans le parc de Châambi, une zone militaire fermée.

- Publicité-

Selon une source sécuritaire dans la région, sollicitée par la Tap, le chef de l’Etat a visité des citoyens habitant dans les régions limitrophes du Mont Châambi à l’instar de la région de « Faj Bouhssine » et a offert des aides sociales, sans donner plus de détails.

Dans une déclaration à Tap, le département de l’information et des Conférences au centre du gouvernorat de Kasserine a souligné que la visite du président de la République était « inopinée » et « non annoncée » comme elle n’a pas bénéficié de la couverture des médias