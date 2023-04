Le chef de l’Etat félicite le peuple tunisien à l’occasion de l’Aid El-Fitr

Le président de la République, Kais Saied, a félicité, ce soir, le peuple tunisien et la nation islamique, à l’occasion de l’avènement de l’ Aïd Al-Fitr.

Dans une allocution prononcée depuis la mosquée Zitouna à Tunis et diffusée sur la chaîne Al-Wataniya, le chef de l’Etat a souligné que le peuple tunisien « restera uni », assurant qu' »il n’y aura pas de place pour la « discorde » qui est plus grave que le « meurtre ».

Dans son allocution, le président Kais Saied a promis de poursuivre le travail « afin de concrétiser la volonté du peuple, ajoutant que la Tunisie regorge d’importantes potentialités pour renforcer la dignité des Tunisiens et la souveraineté nationale ».

