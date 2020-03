Le chef de l’Etat inaugure le Salon international de l’aéronautique et de défense à Djerba

Kaïs Saïed, président de la République et chef suprême des forces armées a inauguré, mercredi, la 1ere édition du Salon international de l’aéronautique et de défense à l’aéroport international de Djerba-Zarzis en présence de plusieurs personnalités et délégations venant de 40 pays.

Environ 100 exposants africains, européens et américains prennent part à cet événement.

Le chef de l’Etat a assisté, en compagnie des ministres de la Défense et du Transport, à un défilé militaire tuniso-saoudien mené par des appareils F5 de l’aviation nationale et des faucons verts de la Force aérienne royale saoudienne.

Les avions de chasse tunisiens ont inscrit dans le ciel de l’archipel un joli drapeau de Tunisie à l’aide de leurs traditionnels fumigènes. Des sauts en parachute militaire à haute altitude ont été menés par les forces spéciales qui ont levé l’étendard national.

En marche de ce salon, le chef de l’Etat a eu une rencontre avec des personnalités et des représentants de grandes sociétés internationales spécialisées dans le domaine des industries aérospatiales militaires et civiles et pris connaissance des derniers développements dans ce domaine.

Dans une déclaration de presse, Kaîs Saied a formé l’espoir de voir la Tunisie devenir parmi les constructeurs d’avions et de parvenir à “contrôler la terre, la mer et l’espace grâce à une volonté sincère et une entière coopération avec les pays arabes”.

Par la suite le Chef de l’Etat s’est rendu à Houmt Souk au centre ville de Djerba.