Le Chef de l’Etat ordonne une restauration complète de l’école primaire de Zawiyat Ammar à Jebal Semama

Le président de la République, Kaïs Saïed, a ordonné, aujourd’hui dimanche, de restaurer, entièrement, l’école primaire de Zawiyat Ammar à Jebal Semama, dans le gouvernorat de Kasserine, et de procurer aux élèves toutes les fournitures dont ils ont besoin.

Selon un communiqué de la Présidence de la République, le Chef de l’Etat a chargé le Ministre de l’Education et la responsable de la gestion du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement, de superviser cette opération et de mettre à la disposition des élèves un bus pour leur épargner les difficultés de transport.

Le chef de l’Etat a, également, recommandé de remédier à cette situation le plus tôt possible jusqu’à ce que cette école soit réaménagée et que les conditions soient réunies pour que les écoliers puissent poursuivre leurs études dans les meilleures conditions.

Il est à noter que la plupart des salles de classe de l’école primaire « Tarbakhana » à Zawiyat Ben Ammar sont menacées d’effondrement. Selon un reportage diffusé le samedi 25 septembre 2021 dans le bulletin d’information de 20H00 à la Télévision tunisienne 1 (Wataniya 1), l’établissement scolaire qui ne dispose pas d’eau potable n’a accueilli que 50 élèves depuis le début de l’année.

Environ 250 élèves ont été empêchés par leurs parents de retourner à l’école en raison de son état lamentable.